Появилось видео массированного удара по Киеву

Военкор Котенок опубликовал видео массированного ночного удара по Киеву

Российский военкор Юрий Котенок опубликовал нарезку кадров массированного ночного удара по Киеву. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

«Противник сообщает о 50 ракетах и порядка 700 БПЛА», — говорится в подписи к видео.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. Сообщалось, что для удара по столице Украины использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, включая «Циркон» и «Кинжал».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар Вооруженных сил Украины по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике.