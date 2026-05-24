20:50, 24 мая 2026

Стали известны подробности ДТП с футболистом Прудниковым

За рулем Porsche, влетевшего в авто Прудникова, был глава транспортной компании
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал SHOT

За рулем Porsche, врезавшегося в автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова, сидел 43-летний директор транспортной компании в дочернем предприятии крупного холдинга. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации канала, второй участник ДТП переехал из Мурманска, закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и работал в различных транспортных компаниях. До случившейся аварии единственным совершенным им правонарушением было распитие спиртного в общественном месте.

Водитель Porsche проходить медосвидетельствование отказался. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося, по словам очевидцев, мужчина оставил место происшествия, не отключив аккумулятор и не заглушив двигатель.

Минивэн Voyah футболиста столкнулся с Porsche на Ломоносовском проспекте в Москве. В результате машина Прудникова перевернулась, а колесо Porsche вырвало с корнем. Обоим водителям оказали помощь на месте. Среди пострадавших — пассажирка Voyah. Женщину увезли в больницу на скорой.

