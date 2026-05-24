Путин написал речь о трагедии в Старобельске от руки чернилами

Президент России Владимир Путин от руки написал речь о трагедии в Старобельске на встрече с выпускниками программы «Время героев». Соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин собственноручно написал чернилами на бумаге черновик речи, посвященной удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по педагогическому колледжу в Старобельске. В начале встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев» он шесть минут говорил о трагедии.

Случившееся президент назвал террористической атакой киевской хунты и пообещал, что последует ответный удар. Он также объявил минуту молчания.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 человек. 21 человека спасти не удалось.

Отреагировав на удар ВСУ, президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответным действиям.