Раскрыт второй участник ДТП с известным российским футболистом в Москве

«112»: За рулем авто, устроившего ДТП с Прудниковым, был глава крупной компании

За рулем Porsche, который устроил аварию с автомобилем бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова в Москве, находился управляющий крупной компании. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, владелец дорогой машины – 43-летний Кирилл. Предварительно, во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) он был пьян. От освидетельствования мужчина отказался.

Минивэн Voyah столкнулся с Porsche на Ломоносовском проспекте в Москве. В результате машина спортсмена перевернулась, а колесо Porsche вырвало с корнем. Обоим водителям оказали помощь на месте.

Среди пострадавших — пассажирка Voyah. Женщину увезли в больницу на скорой.