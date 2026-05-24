РИАН: Большинство БПЛА ВСУ на Херсонском направлении сделаны в ЕС и НАТО

Большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют на левом берегу Днепра, произведены в странах Евросоюза и НАТО. Лишь малая часть беспилотников производится на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего с позывным Каспер.

«Большая часть беспилотников, которые прилетают по нашим позициям, европейского и натовского происхождения … минимальная часть только украинского производства», — поделился боец. Он отметил, что установить место производства беспилотников удалось после изучения их обломков.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары, подобные атаке на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР), при поддержке иностранных специалистов из НАТО.