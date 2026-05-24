20:19, 24 мая 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор высказался о проблемах с доступом к DeepSeek

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Нейросеть DeepSeek перестала работать у пользователей России без VPN. Однако РКН не ограничивал работу сервиса. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роскомнадзоре.

О проблемах одной из популярнейших в мире нейросетей стало известно ранее. Начались проблемы с открытием сайта и отправкой сообщений. Число обращений за сутки превысило 21 тысячу. Уточнялось, что сессия обрывается на этапе TLS.

Как пояснили в Роскомнадзоре в ответ на вопрос о Deepseek, федеральная служба не имеет отношения к возникшим проблемам в работе нейросети.

«Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с доступом к ресурсам GitHub.

