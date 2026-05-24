Россиянам с запорами раскрыли способы наладить регулярный стул

Врач Чистик рекомендовала при запорах есть богатые клетчаткой продукты

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, как людям с запором наладить регулярный стул. Способы сделать это она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач рекомендовала есть больше продуктов, богатых клетчаткой. Она объяснила, что пищевые волокна не перевариваются ферментами человека и доходят до толстого кишечника в исходном виде. Там они впитывают воду, увеличивают объем содержимого и стимулируют перистальтику — волнообразные сокращения кишечника.

«Норма клетчатки для взрослого человека — 25–30 граммов в сутки. На практике средний городской житель съедает в полтора-два раза меньше. Чтобы выйти на нужное количество, в каждый прием пищи должны попадать овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и бобовые», — объяснила Чистик.

Восстановить регулярность стула поможет и чернослив, добавила доктор. По ее словам, этот продукт содержит много клетчатки и сорбит — натуральный сахарный спирт, который притягивает воду и размягчает стул. Чистик отметила, что для борьбы с запорами достаточно съедать четыре-пять размоченных плодов чернослива утром или на ночь. Похожим, но менее интенсивным эффектом обладают курага и инжир, уточнила врач.

Также, по словам Чистик, справиться с запорами помогут кисломолочные продукты и пробиотики, растительные масла, зелень, а также соблюдение питьевого режима.

Ранее врач общей практики и хирург Каран Раджан назвал неожиданный продукт для облегчения запора. По словам врача, жевательная резинка может стимулировать пищеварение.