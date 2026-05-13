Назван неожиданный продукт для облегчения запора

Хирург Раджан: Жевательная резинка и попкорн могут облегчить запор

Врач общей практики и хирург Каран Раджан рассказал, что жевательная резинка и попкорн могут облегчить запор. Неожиданные продукты для улучшения работы кишечника он назвал HuffPost.

По словам врача, жевательная резинка может стимулировать пищеварение сразу по двум причинам. Во-первых, процесс жевания заставляет организм думать, что человек ест, из-за чего кишечник работает активнее. Во-вторых, многие жевательные резинки без сахара содержат сорбитол. Это вещество помогает размягчать стул и притягивать воду в кишечник.

По словам врача, также для облегчения запора эффективен попкорн. Специалист объяснил, что результат достигается за счет высокого содержания клетчатки, в том числе нерастворимой. Она создает дополнительный объем и помогает продвижению пищи.

Раджан также перечислил и другие продукты, которые могут быть полезны при проблемах с пищеварением. В список вошли яблоки, груши и драконий фрукт, или питахайя. Одним из наиболее эффективных натуральных средств при запоре врач назвал чернослив и сок из него.

Врач добавил, что важную роль в работе кишечника играют регулярное питание, достаточное потребление жидкости и физическая активность. Если запор сохраняется длительное время, он посоветовал обратиться за медицинской помощью.

