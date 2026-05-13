Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:29, 13 мая 2026Забота о себе

Назван неожиданный продукт для облегчения запора

Хирург Раджан: Жевательная резинка и попкорн могут облегчить запор
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kittibowornphatnon / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и хирург Каран Раджан рассказал, что жевательная резинка и попкорн могут облегчить запор. Неожиданные продукты для улучшения работы кишечника он назвал HuffPost.

По словам врача, жевательная резинка может стимулировать пищеварение сразу по двум причинам. Во-первых, процесс жевания заставляет организм думать, что человек ест, из-за чего кишечник работает активнее. Во-вторых, многие жевательные резинки без сахара содержат сорбитол. Это вещество помогает размягчать стул и притягивать воду в кишечник.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

По словам врача, также для облегчения запора эффективен попкорн. Специалист объяснил, что результат достигается за счет высокого содержания клетчатки, в том числе нерастворимой. Она создает дополнительный объем и помогает продвижению пищи.

Раджан также перечислил и другие продукты, которые могут быть полезны при проблемах с пищеварением. В список вошли яблоки, груши и драконий фрукт, или питахайя. Одним из наиболее эффективных натуральных средств при запоре врач назвал чернослив и сок из него.

Врач добавил, что важную роль в работе кишечника играют регулярное питание, достаточное потребление жидкости и физическая активность. Если запор сохраняется длительное время, он посоветовал обратиться за медицинской помощью.

Ранее эксперты посоветовали россиянам не мыть яйца перед употреблением. По их мнению, моющие средства и холодная вода истончают скорлупу, что делает продукт уязвимее перед бактериями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хуже момента просто не придумать». Коррупционный скандал назвали настоящей катастрофой для Зеленского

    Режиссера «Властелина колец» наградили за выдающийся вклад в кино

    Назван простой способ замедлить биологическое старение

    Педофил рассказал о желании смыть кровью вину за смерть российского мальчика

    Стало известно о попытке давления на Зеленского через дело Ермака

    В Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения

    В Госдуме поддержали идею нового механизма борьбы с ростом цен

    Раскрыта судьба сбежавшего после хищения 870 миллионов рублей российского банкира

    Названы самые популярные направления для гастротуризма в России

    В России объяснили намерение США заключить новое военное соглашение с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok