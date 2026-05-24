Скрывавшая потери бригада ВСУ признала пропажу 780 военных под Волчанском

Скрывавшая потери 159-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердила пропажу без вести более 780 военнослужащих под Волчанском Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иточник в российских силовых структурах.

«В настоящее время пропавшими без вести на волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что руководство 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ якобы скрывают реальные потери подразделения в Харьковской области, указывая погибших как пропавших без вести. Также утверждалось, что в том же месяце почти вся вторая рота бригады исчезла без вести во время попытки переправы через реку Волчья.

Ранее в морге Харьковской области выявили массовые кражи с тел бойцов ВСУ. Одна из работниц плоскогубцами срезала обручальные кольца с трупов, а после этого шла в ломбард и сдавала ювелирные украшения за наличные. Женщина заключена под стражу.