РИА Новости: Жителям Латвии некуда бежать для укрытия от украинских дронов

Координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев заявил, что жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Васильев пожаловался на невозможность укрыться от украинских дронов и сообщил, что система бомбоубежищ в Латвии находится в состоянии каких-то складов.

«Никто, никому, ничего не говорит и никто никого не инструктирует. Тем более, не создано штабов по гражданской обороне, которые могут людям подсказать, куда бежать. В этом отношении люди предоставлены сами себе», — пожаловался он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина намерена запустить дроны с территории прибалтийских стран. Он предупредил, что членство в НАТО не спасет Латвию, Литву и Эстонию от ответных мер Москвы, если они позволят Киеву запускать беспилотники со своей территории.