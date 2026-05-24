05:12, 24 мая 2026

В Латвии пожаловались на невозможность укрыться от украинских дронов

Марина Совина (ночной редактор)

Координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев заявил, что жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Васильев пожаловался на невозможность укрыться от украинских дронов и сообщил, что система бомбоубежищ в Латвии находится в состоянии каких-то складов.

«Никто, никому, ничего не говорит и никто никого не инструктирует. Тем более, не создано штабов по гражданской обороне, которые могут людям подсказать, куда бежать. В этом отношении люди предоставлены сами себе», — пожаловался он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина намерена запустить дроны с территории прибалтийских стран. Он предупредил, что членство в НАТО не спасет Латвию, Литву и Эстонию от ответных мер Москвы, если они позволят Киеву запускать беспилотники со своей территории.

