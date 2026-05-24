Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 24 мая 2026Россия

В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах над территорией России

МО РФ: Силы ПВО сбили 33 дрона над территорией России

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских дрона над территорией России в ночь на 24 мая. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

В период с 20:00 23 мая до 07:00 24 мая по московскому времени были перехвачены аппараты самолетного типа.

Уточняется, что цели были поражены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и над Крымом.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру во Владимирской области, из-за чего возник пожар на площади 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблемы бывают во всех отношениях». В Армении захотели решить ситуацию с ввозом товаров в Россию

    На Украине сообщили об одном из наиболее массированных ударов по Киеву

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах над территорией России

    Проект соглашения между США и Ираном включит в себя конец конфликта Израиля и «Хезболлы»

    Французский оперный певец захотел жить в России

    Военкор связал атаки ВСУ на российские регионы с неудачами Киева

    В российском регионе из-за атаки БПЛА на инфраструктуру возник пожар

    Минобороны Японии выразило обеспокоенность «военной деятельностью» России

    Европу предупредили о приближении к катастрофе

    В США раскрыли позицию по ядерному оружию в проекте соглашения с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok