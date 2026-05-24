В НАТО перечислили заблокировавшие план НАТО по помощи Киеву страны

Telegraph: Испания, Италия и Канада заблокировали план по помощи Украине

Источник в НАТО перечислил страны, заблокировавшие план НАТО по помощи Киеву. Об этом пишет The Telegraph.

Генсек НАТО Марк Рютте предлагал обязать союзников выделять на военную помощь Украине не менее 0,25 процента ВВП. По информации издания, против предложения выступили Испания, Италия и Канада, а в его поддержку — семь стран альянса. Какие конкретно страны поддержали идею, инсайдер не уточняет, однако подчеркивает, что все они тратят больше 0,25 процента ВВП на помощь Киеву. Среди таких стран — Нидерланды, Польша и страны Северной Европы и Прибалтики.

21 мая Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса не согласятся тратить часть годового ВВП на поставки вооружений Киеву. Он называл среди противников предложения Великобританию и Францию.

Ранее генсек НАТО заявил, что план Европейской комиссии (ЕК) по изъятию российских замороженных активов может не увенчаться успехом, поэтому Запад должен не допустить ситуации, в которой Украина останется без финансирования.