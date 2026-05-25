25 мая во всем мире отмечают День пропавших детей. В России свой профессиональный праздник отмечают филологи, а экологи и неравнодушные к животным люди празднуют День нерпенка. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 25 числа по всему миру, а также кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День филолога в России

Филологи отмечают свой профессиональный праздник 25 мая, сразу после Дня славянской культуры и письменности. День филолога впервые отметили в 1989 году по инициативе преподавателей и студентов МГУ. В том же году праздник был утвержден постановлением ЮНЕСКО.

День нерпенка

Фото: Gerard Lacz / Xinhua / Globallookpress.com

Прежде всего этот праздник отмечают жители Сибири, ведь нерпа — единственное млекопитающее среди обитателей озера Байкал. Детенышей нерпы еще называют бельками — за их белоснежный и пушистый покров.

День нерпенка впервые отметили в Иркутске в 2003 году по предложению волонтеров из местной организации «Школа молодого лидера». Цель торжества — напомнить людям о том, как важно защищать нерпят от браконьеров, которые отлавливают животных из-за высокого спроса на их мех.

Праздники в мире

Международный день пропавших детей

25 мая 1979 года американский школьник Итан Патц впервые отправился на учебу один и пропал. Отец Итана, будучи фотографом, договорился с производителем молока, чтобы снимки сына напечатали на коробках продукции. В итоге новость о пропаже мальчика облетела всю страну, и вскоре таким же способом начали искать других пропавших детей.

Спустя четыре года после пропажи Итана, 25 мая 1983 года, президент США Рональд Рейган учредил Национальный день ​​пропавших без вести детей. Позже его стали отмечать по всему миру.

День Африки

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

День Африки был учрежден 25 мая 1963 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе при создании Организации африканского единства, куда вошли 30 на тот момент независимых стран континента. Праздник призван объединить народы Африки, чтобы воплотить в жизнь совместные меры для обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания континента.

В ходе торжественных мероприятий африканские государства представляют свои достижения, рассказывают об основных этапах развития, актуальных проблемах и путях их решения.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 мая

День полотенца;

Всемирный день Таро;

День независимости Иордании.

Какой церковный праздник 25 мая

День прославления святого Ермогена (Гермогена), патриарха Московского

Предположительно, святой Ермоген родился в 1530 году в семье донских казаков. В годы Смуты, будучи патриархом, Ермоген стал главным вдохновителем двух народных ополчений. Он рассылал грамоты по городам с призывами восстать против чужеземцев и наставлял руководителей народных войск. Правда, до освобождения столицы Мининым и Пожарским Ермоген не дожил — в 1612 году он ушел из жизни в земляной темнице Чудова монастыря.

Павел Чистяков. «Патриарх Гермоген в темнице отказывается подписать грамоту поляков». 1860. Музей Российской академии художеств, Санкт-Петербург Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 25 мая

День памяти преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита;

День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского;

День памяти святителя Епифания, епископа Кипрского.

Приметы на 25 мая

Если на болотах начинают зацветать кувшинки, значит заморозки закончились.

Утренний туман 25 мая предвещает скорое потепление.

Если рябина пышно цветет — урожай льна будет богатым.

Кто родился 25 мая

В конце 1950-х Георгий Гречко принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других советских космических аппаратов. Позже он совершил три космических полета общей продолжительностью более 134 суток и один выход в открытый космос на один час 28 минут. В 1975 и 1978 годах Георгий Гречко был удостоен звания Герой Советского Союза. Именем космонавта названа малая планета, которую он открыл во время первого космического полета.

Первая слава пришла к Кристине Орбакайте уже в 13 лет благодаря главной роли в фильме «Чучело». В начале 1990-х она прославилась как эстрадная певица, среди наиболее популярных песен: «Каждый день с тобой», «Губки бантиком», «Да-ди-дам», «Май», «Свет твоей любви». Также Орбакайте продолжила сниматься в кино, широкому зрителю она запомнилась по ролям в картинах «Виват, гардемарины!», «Любовь-морковь», «Московская сага» и других.

