Европе дали совет по отношениям с Китаем

Президент Сербии Вучич: Европа должна воспринимать Китай как партнера

Европа должна относиться к Китаю как к партнеру, а не как к конкуренту. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в авторском материале для издания South China Morning Post.

По его словам, европейские политики с подозрением и опасениями относятся к Китаю, но им следует проявлять уверенность и искреннюю готовность к сотрудничеству.

Сербский лидер выразил надежду, что Европа в конечном итоге «будет смотреть на Китай не сквозь призму страха, а через призму реализма и взаимного уважения».

Ранее Министерство коммерции Китая обвинило Евросоюз (ЕС) в давлении на компании страны. В ведомстве заявили, что Брюссель увеличил частоту и масштабы расследований в отношении китайских компаний.