Бывший СССР
00:19, 25 мая 2026

На Украине признали катастрофическую действительность из-за молодежи

На Украине предрекли массовое закрытие вузов из-за нехватки старшеклассников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские спикеры все чаще начали прогнозировать сложную ситуацию в сфере высшего образования из-за бегства молодежи за границу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Так, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская заявила, что сокращение числа абитуриентов в перспективе должно привести к закрытию или объединению части вузов. Согласно ее словам, текущее количество детей в младших классах говорит о том, что в ближайшие 5-10 лет университеты столкнутся со сложными временами.

Другой эксперт, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Высоцкий считает, что сейчас на Украине складывается критическая нехватка старшеклассников из-за бегства за границу. Как заявил он, уже на сегодняшний день многие 11-е классы заполнены лишь наполовину.

«Целыми классами ребята едут учиться за границу. Ситуация с набором по специальности, где было много ребят, очень сложная. Некоторые матери вывозят парней сейчас, потому что опасаются, что потом они не смогут выехать», — объяснил Высоцкий, подчеркнув, что в настоящее время есть серьезный недобор практически по всем инженерным и техническим специальностям.

Ранее замминистра обороны Украины Сергей Мельник заявил, что в стране собираются лишать возможности получения высшего образования без военной подготовки. Также ее отсутствие воспрепятствует повторному поступлению в университет.

