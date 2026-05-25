Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

В Москве арестовали мужчину за участие в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статье 282.1 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2024 года 25-летний молодой человек регулярно пропагандировал деятельность экстремистской организации, запрещенной в России. Также в одном из мессенджеров он проводил пропагандистские беседы.

Следователи предъявили обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

