Захарова второй раз за день распекла японских журналистов

Захарова второй раз за день отчитала японских журналистов из-за Старобельска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова второй раз за день отчитала японских журналистов из-за отказа поехать на место трагедии в Старобельске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда мы заявили, сделали это открыто, что японским журналистам, как нам известно, запретили посещать это место, сегодня в кулуарах в ходе пресс-подхода подошли японские журналисты, один из которых сказал, что ему лично никто не запрещал. На что я задала ему вопрос: а почему же вы лично тогда не поехали?» — поделилась дипломат.

По словам Захаровой, всего в России аккредитовано около 13 приехавших из Японии журналистов. Вместе с персоналом, который они рекрутировали, их более 50. «Представляете? И никто из пятидесяти не поехал в Старобельск, хотя все было организовано», — возмутилась она.

Японский журналист, отвечая на вопрос Захаровой, заявил, что у него «не было достаточного времени, чтобы собраться».

«Я говорю: вы знаете, настоящему журналисту, которого приглашают посетить место трагедии, о которой говорит весь мир и говорит Совет Безопасности ООН, для того чтобы собраться, нужен диктофон, микрофон, фотоаппарат или камера, даже штатив не нужен. При этом не нужно было покупать билет, не нужно было арендовать транспорт, все было готово меньше чем за день», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что у японских журналистов не хватило времени не только на поездку в Старобельск, но и на то, чтобы узнать историю региона и конфликта на Украине, а также посещать брифинги МИД России, где обсуждаются эти вопросы и события в российско-японских отношениях.

«Им запрещено, у них прямой запрет на посещение этих мест», — заключила она.

Ранее Захарова отчитала японских журналистов, присутствовавших на Международном форуме по безопасности в Москве, за отказ посетить место теракта в Старобельске, куда были приглашены зарубежные СМИ. Дипломат добавила, что если у японских журналистов «все-таки есть совесть», то МИД России найдет возможность сделать для них отдельное посещение места трагедии.