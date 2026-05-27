10:20, 27 мая 2026

Газонокосилка насмерть придавила мужчину под водой

Юлия Юткина
Фото: africa_pink / Shutterstock / Fotodom

В штате Иллинойс, США, 64-летнего Джея Л. Рауша не стало во время стрижки газона. Об этом сообщает People.

Мужчина косил траву на поле для гольфа, сидя за рулем большой газонокосилки. Неожиданно он потерял управление над машиной, и она съехала в пруд. В воде газонокосилка перевернулась и придавила Рауша. Из-за ее тяжести мужчина просто не смог всплыть.

Пропажу Рауша заметил его коллега. Работник гольф-клуба не мог дозвониться до мужчины и отправился на его поиски. Он и обнаружил останки Рауша под водой.

Произошедшее расследуется. Пока полиции неизвестно, почему Рауш не остановил газонокосилку.

Ранее сообщалось, что в штате Аризона, США, 57-летнего Флавио Сесмаса Майи не стало во время обрезки деревьев. Его насмерть придавило пальмовыми листьями.

