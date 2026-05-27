Россиянам раскрыли способы гарантированно купить квартиру

Риелтор Андрейчук: Деньги на покупку жилья сейчас берут из нескольких источников

Одних только накоплений на покупку квартиры сейчас недостаточно — как правило, покупатели собирают деньги из нескольких источников. О том, как гарантированно приобрести жилье в 2026 году, «Газете.Ru» рассказала основатель Центра недвижимости «Метры» Анастасия Андрейчук.

Сейчас, намереваясь приобрести квартиру, россияне чаще всего продают старую жилплощадь и добавляют к своим накоплениям маткапитал, а иногда и берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Одних сбережений здесь бывает недостаточно: на фоне инфляции средства обесцениваются, а цены на недвижимость продолжают расти.

Встречаются и такие заемщики, кто оформляет ипотеку без первого взноса, обрекая себя на связанные с этим риски: завышение стоимости жилья и рост стоимости сделки. В любом случае встретить ипотечную программу без первоначального взноса сейчас практически невозможно. При этом, располагая средствами на погашение первого взноса, заявитель имеет больше шансов на одобрение ипотеки и может надеяться на меньший ежемесячный платеж.

Одной семейной ипотеки сегодня недостаточно из-за колоссального разрыва стоимости квадратного метра между новостройками и готовым жильем — на данный момент в среднем по России «первичка» дороже «вторички» на 64 процента. Кроме того, текущие права семейной ипотеки не учитывают ситуацию, когда один из супругов имеет плохую кредитную историю или признан банкротом.

Молодым семьям эксперты советуют не стремиться купить сразу же идеальную квартиру. Судя по практике, такие покупатели останавливают выбор на студии или хорошей «однушке» за 4-6 миллионов, где живут первые пять лет, а уже потом, подкопив, решаются на что-то побольше, продавая прежнюю квартиру или сдавая ее в аренду. Благодаря такой стратегии первоначальный взнос остается посильным, а ежемесячный платеж остается на уровне аренды.

Риелторы также советуют обратить внимание на сегмент ИЖС. При более высоких ставках на ипотеку (на 1-1,5 процента больше, чем на новострой) заемщик сможет обрести и большие метры, чем предлагает рынок квартир. При этом стоимость квадратного метра в ИЖС существенно ниже, в особенности в столицах.

Ранее стал известен срок накопления на квартиру в России. В Москве на это уйдет десять лет, в Подмосковье — 5,8 года, петербуржец будет копить примерно 8,5 года. В то же время жителю Чукотки понадобится меньше трех лет.