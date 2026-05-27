Мужчину придавило упавшим из-за удара молнии деревом

14:22, 27 мая 2026

В США мужчину придавило деревом, в которое ударила молния
Антонина Черташ
Кадр: FOX 7 Austin / YouTube

В США мужчину не смогли спасти после того, как его придавило деревом, упавшим после удара молнии. Об этом сообщает Fox 7 Austin.

Трагический инцидент произошел вечером 19 мая в городе Остин, штат Техас. 59-летний Кирк Фойл находился у ресторана Green Mesquite вместе со своей подругой Келли Ричардсон. Они слушали живую музыку, когда неожиданно начался сильный ливень и гроза. Молния ударила в дерево поблизости, и оно рухнуло на 59-летнего мужчину. Фойла доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь.

Ресторан Green Mesquite выразил соболезнования семье и друзьям мужчины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 67-летняя женщина чудом избежала смерти после того, как разряд молнии попал в ее дом. Разряд прожег антенну, вызвал пожар в ванной и уничтожил телевизор, музыкальный центр, роутер и газовый котел.

