Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:13, 27 мая 2026Экономика

В Минфине опровергли скорое введение нового налога

Замминистра Сазанов заявил об отсутствии обсуждений по windfall tax на 2026 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российское правительство пока не обсуждает возвращение налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax, а если в нем возникнет потребность, то решения будут приниматься в рамках подготовки федерального бюджета на 2027-2029 годы. Об этом, опровергнув слухи о возможности такой компенсации выпадающих доходов уже в этом году, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По его словам, сначала следует сформировать расходную базу на ближайшие три года и оценить величину доходов с помощью обновленного макропрогноза, подготовленного Минэкономразвития. Только потом правительство будет принимать решения о донастройке налоговой системы, если она вообще будет нужна.

«Пока никаких решений по windfall tax нет, и сейчас этот вопрос не обсуждается», — заверил он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что возможность снова использовать налог на сверхприбыль обсуждалась на мартовской встрече представителей крупного бизнеса с президентом страны Владимиром Путиным.

Главной его проблемой будущий бизнес-омбудсмен назвал тот факт, что никаких сверхприбылей у компаний нет. Напротив, многие в убытках и с трудом справляются даже с обязательными платежами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok