В Минфине опровергли скорое введение нового налога

Замминистра Сазанов заявил об отсутствии обсуждений по windfall tax на 2026 год

Российское правительство пока не обсуждает возвращение налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax, а если в нем возникнет потребность, то решения будут приниматься в рамках подготовки федерального бюджета на 2027-2029 годы. Об этом, опровергнув слухи о возможности такой компенсации выпадающих доходов уже в этом году, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По его словам, сначала следует сформировать расходную базу на ближайшие три года и оценить величину доходов с помощью обновленного макропрогноза, подготовленного Минэкономразвития. Только потом правительство будет принимать решения о донастройке налоговой системы, если она вообще будет нужна.

«Пока никаких решений по windfall tax нет, и сейчас этот вопрос не обсуждается», — заверил он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что возможность снова использовать налог на сверхприбыль обсуждалась на мартовской встрече представителей крупного бизнеса с президентом страны Владимиром Путиным.

Главной его проблемой будущий бизнес-омбудсмен назвал тот факт, что никаких сверхприбылей у компаний нет. Напротив, многие в убытках и с трудом справляются даже с обязательными платежами.