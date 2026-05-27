14:26, 27 мая 2026

Отели в Египте начали предлагать номера за миллионы рублей из-за солнечного затмения

Зарина Дзагоева
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Отели в египетском городе Луксор начали предлагать туристам номера за миллионы рублей из-за солнечного затмения, которое состоится 2 августа 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что стоимость проживания подскочила, несмотря на то, что до космического явления еще больше года. При этом номера почти распроданы, поскольку именно в Луксоре есть самые лучшие условия наблюдения за затмением. Так, в обычные дни ночь в местных отелях обходится туристам в 4-7 тысяч рублей в среднем, а 2 августа цены взлетели до 200 тысяч рублей.

Самый дорогой вариант предлагает пятизвездочная гостиница Pyramisa Isis & Suites Luxor — номер с видом на Нил, бассейном, спа и питанием можно снять за 7,5 миллиона рублей за ночь. В другие дни его сдают всего за 17,5 тысячи рублей.

Ранее россияне заселились в пятизвездочный отель в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и обнаружили там живую тропу из муравьев. Семья с детьми приехала в гостиницу Xperience Kiroseiz Parkland.

