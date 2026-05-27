Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 27 мая 2026Мир

Премьер Нидерландов выступил с мрачным прогнозом об отношениях Европы и США

Йеттен: Отношения Европы и США не будут прежними даже после Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Отношения Европы и США не будут прежними даже после окончания срока полномочий американского президента Дональда Трампа. С таким прогнозом выступил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, видео его выступления публикует портал Nu.nl.

«Было бы наивно полагать, что с приходом в Америке нового президента мы вернемся к тому, как было раньше», — сказал политик.

По словам Йеттена, Соединенные Штаты неоднократно давали понять, что европейцы пользуются их гарантиями безопасности. Американская сторона убеждена, что Европа должна сама обеспечить свою безопасность, подчеркнул он.

«Честно говоря, я считаю, что Европа так и должна поступить», — добавил премьер Нидерландов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США решили значительно сократить численность военного контингента, предназначенного для развертывания в Европе в рамках обязательств перед НАТО. Речь идет об уменьшении военного потенциала на треть или даже наполовину в зависимости от рода войск. В качестве причины газета называет переброску американских войск в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok