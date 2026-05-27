Россияне захотели бесплатно обменяться одеждой

Жители Кургана захотели бесплатно обменяться одеждой ради благотворительности. Об этом пишет Ura.ru.

Обмен состоится в четверг, 28 мая, с 18:00 до 20:00 в мастерской-лектории «Ресурс». Мероприятие проведут участники экодвижения «РаСбор».

Россияне смогут принести на обмен ненужную одежду и выбрать для себя другую. При этом ее не нужно оплачивать. На обмен необходимо подготовить чистые вещи, а также женские и мужские аксессуары без повреждений. Предметы гардероба, которые останутся после мероприятия, будут переданы нуждающимся.

