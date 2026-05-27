Шансы США и Ирана договориться по одному вопросу оценили

Кнайсль: США и Иран вряд ли договорятся по разморозке иранских активов

США и Иран вряд ли договорятся по вопросу разморозки иранских активов. Шансы сторон достичь этого соглашения оценила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на полях Международного форума по безопасности.

«Это огромные деньги. Мое интуитивное ощущение подсказывает, что этого не произойдет. Или они достигнут какого-то исключительно символического такого удовлетворяющего всех решения», — сказала она.

Ранее стало известно, что Иран поставил США ультиматум о том, что не намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта без разблокировки замороженных активов. При этом данный спор между сторонами в данный момент решается при посредничестве Катара.

