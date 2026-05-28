19:29, 28 мая 2026

Ефимов: освобождены 24 площадки для реновации, квартирами обеспечат 15 тысяч москвичей

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

С начала года в Москве освободили 24 площадки для реновации. На месте расселенных домов старого жилого фонда организуют строительство новых жилых комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Город освободил 24 площадки для строительства новых жилых комплексов ориентировочно общей площадью свыше 430 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить квартирами около 15 тысяч москвичей

Владимир Ефимовзаместитель мэра Москвы

Площадки расположены в семи округах столицы: восемь на востоке города, пять — на северо-востоке, по три — на юге и западе. На шести площадках уже возводят сооружения. Для остальных площадок готовят проектную документацию.

Главным принципом программы является волновое переселение граждан, которое достигается строительством новых домов на месте сноса старых, объяснил глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он добавил, что новостройки на освобожденных площадках возводят в соответствии с технологией сниженного потребления ресурсов. Вокруг них обустраиваются дворы, а также заранее создается вся необходимая для жизни инфраструктура.

Программа реновации жилья в Москве была запущена в 2017 году. По ней в новые дома переселились уже 250 тысяч москвичей, говорил в мае этого года мэр столицы Сергей Собянин.

