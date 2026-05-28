10:46, 28 мая 2026

Продажи белорусского бензина в России взлетели

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

В период с 1 по 22 мая в рамках торгов на Петербургской бирже продано 13,34 тысячи тонн бензина белорусского производства, что почти в 60 раз больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на обзор Национального биржевого ценового агентства пишет «Коммерсантъ».

При этом в период с 18 по 22 мая была продана почти половина от общего объема — 8,88 тысячи тонн, что в четыре раза больше, чем на предыдущей неделе. Большая часть (почти шесть тысяч тонн) пришлась на бензин Аи-92, а 2,4 тысячи — на Аи-95.

Участники рынка отмечают, что рост спроса на белорусский бензин обусловлен большим количеством внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Покупателям интересен импорт с учетом «фактического наличия ресурса и сроков поставки на места».

При этом стоимость бензина из соседней республики заметно выше, чем отечественного. По состоянию на 25 мая тонна бензина Аи-92 из Белоруссии стоила 96-97,5 тысячи рублей, а на бирже цена Аи-92 по индексу европейской части России в тот же день составляла 67,43 тысячи рублей.

Впрочем, из-за ограничений на суточное повышение биржевые цены перестали адекватно отражать ситуацию на топливном рынке, так что реальная разница в стоимости бензина в зависимости от происхождения должна быть меньше. Кроме того, отмечает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин, на фоне общероссийского производства и потребления бензина поставки из Белоруссии все еще остаются незначительными.

Директор по внешним коммуникациям Neft Research Дмитрий Прокофьев добавляет, что экономического смысла в поставках топлива из Белоруссии нет, так как сначала туда нужно доставить российскую нефть, а потом возвращать обратно нефтепродукты. По его мнению, такие закупки необходимы только для закрытия логистических разрывов.

Однако последние, по всей видимости, уже сформировались. По данным Platts, некоторые российские НПЗ не могут возобновить работу в полном объеме после атаки беспилотников, что создает риски дефицита топлива. Как утверждают «Известия», в центральной части России на отдельных АЗС уже наблюдается нехватка бензина, но массовым это явление еще не стало.

