Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:45, 28 мая 2026Наука и техника

Названы снижающие симптомы депрессии популярные напитки

BJN: Ежедневное употребление фруктового сока улучшает психическое состояние
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ежедневное употребление фруктового сока или смузи может помочь улучшить психическое состояние. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета в Великобритании. Исследование опубликовано в British Journal of Nutrition (BJN).

В эксперименте приняли участие 42 взрослых человека, которые обычно ели мало фруктов и овощей. Добровольцам помогли увеличить их количество в рационе до рекомендованных «5 порций в день». Часть участников дополнительно каждый день выпивала стакан 100-процентного фруктового сока или смузи.

Материалы по теме:
Яблочный сок на зиму: пошаговые рецепты. Какие яблоки выбрать, как выжать сок, как сделать заготовки
Яблочный сок на зиму: пошаговые рецепты.Какие яблоки выбрать, как выжать сок, как сделать заготовки
19 августа 2025
Томатный сок: польза и вред для здоровья, как приготовить в домашних условиях
Томатный сок:польза и вред для здоровья, как приготовить в домашних условиях
17 июля 2025

Спустя четыре недели обе группы стали питаться полезнее, однако у людей, употреблявших соки и смузи, показатели депрессии оказались заметно ниже. Разница составила 2,52 балла по шкале оценки депрессивных симптомов.

При этом ученые не обнаружили негативного влияния напитков на обмен веществ или уровень сахара. Также участники продолжили получать достаточно клетчатки из цельных фруктов и овощей.

Авторы работы считают, что простые изменения в рационе могут стать доступным способом поддержки психического здоровья. По их словам, фруктовые соки и смузи способны облегчить достижение нормы потребления фруктов и овощей, особенно для людей, которым сложно придерживаться здорового питания.

Ранее стало известно, что комбуча на основе зеленого чая и улуна защищает клетки от старения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Названы возможные места запуска повредивших суд в столице региона России дронов

    Приговор родившей в СИЗО блогерше Битмаме признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok