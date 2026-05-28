10:44, 28 мая 2026Бывший СССР

Шойгу рассказал о действиях Киева в Африке

Шойгу: Киев стал рьяным проводником неоколониальной политики Запада в Африке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Киев стал рьяным проводником неоколониальной политики Запада в Африке. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Несмотря на свои заявления о стремлении развивать связи с африканскими странами, на деле Киев выступает рьяным проводником неоколониальной политики Запада», — сказал он.

В частности, Шойгу напомнил, что Киев воздержался от голосования по резолюции ООН «Объявление торговли порабощенными африканцами и расово обусловленного обращения африканцев в вечное рабство тягчайшим преступлением против человечности».

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркнула, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.

