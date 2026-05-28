Взявшая бронзу ЧЕ дзюдоистка рассказала об отношении к россиянам в Грузии

Дзюдоистка Марина Воробьева: Грузины не супердоброжелательны к россиянам

Российская дзюдоистка Марина Воробьева рассказала об отношении к ней и ее соотечественникам на чемпионате Европы 2026 года в Тбилиси. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, она не может сказать о том, что грузины вне спорта положительно относятся к России. «Не супердоброжелательны. Но внутри спорта какого-то негатива нет, это больше от обычных людей. Лично я с негативом не сталкивалась», — заявила Воробьева.

Турнир в Тбилиси прошел с 16 по 19 апреля и стал первым для российских дзюдоистов после снятия всех санкций. Воробьева на ЧЕ завоевала бронзу в весовой категории до 48 килограммов.

В ходе соревнований грузинские болельщики освистали гимн России во время церемонии награждения россиянина Тимура Арбузова. Спортсмен в финале соревнований в категории до 81 килограмма одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.