Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
06:32, 29 мая 2026Спорт

Взявшая бронзу ЧЕ дзюдоистка рассказала об отношении к россиянам в Грузии

Дзюдоистка Марина Воробьева: Грузины не супердоброжелательны к россиянам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Российская дзюдоистка Марина Воробьева рассказала об отношении к ней и ее соотечественникам на чемпионате Европы 2026 года в Тбилиси. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, она не может сказать о том, что грузины вне спорта положительно относятся к России. «Не супердоброжелательны. Но внутри спорта какого-то негатива нет, это больше от обычных людей. Лично я с негативом не сталкивалась», — заявила Воробьева.

Турнир в Тбилиси прошел с 16 по 19 апреля и стал первым для российских дзюдоистов после снятия всех санкций. Воробьева на ЧЕ завоевала бронзу в весовой категории до 48 килограммов.

В ходе соревнований грузинские болельщики освистали гимн России во время церемонии награждения россиянина Тимура Арбузова. Спортсмен в финале соревнований в категории до 81 килограмма одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

    Москвичей предупредили об аномальной пятнице

    Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

    Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

    Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

    Экс-аналитик ЦРУ выступил с тревожным заявлением о Европе и России

    Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

    Расправившейся с аниматорами банде огласили вердикт в российском регионе

    Мужчина впервые занялся сексом в 26 лет и сделал неловкое открытие о себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok