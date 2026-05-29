Аэропорты десяти городов России временно прекратили работу

Росавиация: Аэропорты Перми, Чебоксар и Ижевска временно прекратили работу

Аэропорты десяти городов России ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Уточняется, что речь идет о воздушных гаванях Перми, Чебоксар, Ижевска, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Самары, Пензы, Саратова и Оренбурга. По данным источника, временное прекращение работы аэропортов связано с обеспечением безопасности полетов.

Утром 29 мая стало известно о последствиях массированной атаки Вооруженных сил Украины на Волгоград. Был поврежден детский сад в Краснооктябрьском районе.

