09:43, 29 мая 2026Россия

Стало известно о последствии массированной атаки ВСУ на российский город

В Волгограде после массированной атаки ВСУ выявили повреждения в детском саду
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Волгограде после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили повреждения в детском саду № 357 на улице Вершинина в Краснооктябрьском районе. О таком последствии удара стало известно порталу V1.ru.

Тем не менее учреждение в российском городе продолжило работать в штатном режиме: помещения с повреждениями не используются.

Работы по уборке стекла были оперативно проведены, заверили в администрации Волгограда.

В пятницу, 29 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в Волжском объекты промышленности загорелись после украинского удара. Не удалось спасти 60-летнего мужчину, еще два человека пострадали. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, еще одному пострадавшему российские медики оказали помощь на месте.

