15:59, 29 мая 2026

Американцев отказались лечить от Эболы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gani Nurhakim / Unsplash

Суд Кении отказал в содержании на территории страны и лечении американских граждан, больных лихорадкой Эбола. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Так кенийские официальные власти отреагировали на данное в одностороннем порядке распоряжение администрации американского президента Дональда Трампа о содержании граждан США во временном полевом госпитале в Кении.

«Суд, сославшись на угрозу жизни, вынес решение в тот же день, когда американские официальные лица заявили о начале работы учреждения. Оно рассчитано на размещение до 50 пациентов, потенциально подвергшихся воздействию вируса во время растущей вспышки лихорадки Эбола, очаг которой находится в Демократической Республике Конго», — отмечает WP.

Ранее администрация Трампа разработала план по отправке заболевших лихорадкой Эбола американцев в Кению. В африканской стране планируется создать специальный центр для лечения и карантина зараженных. Туда будут направлять не только пациентов с вирусом, но и тех, кто с ними контактировал. Вашингтон хочет таким образом предотвратить возвращение больных на территорию Соединенных Штатов.

