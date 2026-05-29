Армия России нанесла удары по Харьковской области

ВС России нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов была сразу в нескольких районах области», — пишет канал.

Отмечается, что в основном удары пришлись по Харьковскому, Изюмскому, Купянскому и Богодуховскому районам, а зафиксированы были серьезные разрушения инфраструктуры.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило элитные подразделения Сил беспилотных систем (СБС) в Харьковскую область.