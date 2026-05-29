Бывший СССР
15:09, 29 мая 2026

Армия России нанесла удары по Харьковской области

ВС России нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов была сразу в нескольких районах области», — пишет канал.

Отмечается, что в основном удары пришлись по Харьковскому, Изюмскому, Купянскому и Богодуховскому районам, а зафиксированы были серьезные разрушения инфраструктуры.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило элитные подразделения Сил беспилотных систем (СБС) в Харьковскую область.

