Российские военные нанесли мощные удары «Краснополем» по позициям ВСУ

Екатерина Щербакова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» группировки войск (ГВ) «Север» нанесли мощные удары корректируемыми снарядами «Краснополь» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира батареи с позывным Двина.

Работа шла по пяти вражеским позициям.

«Работаем корректируемыми снарядами, только когда поступает такая команда. Если поступает приказ подготовить "Краснополь", значит там, на ЛБС, нашли очень хорошую для нас цель. Весь расчет это понимает и как будто начинает работать еще слаженней и быстрее, чтобы максимально быстро отработать», — отметил Двина.

В корректировке артиллеристам помогают расчеты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10».

Ранее военные «Севера» показали на видео уничтожение очередного пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ. В этот раз пункт был разбит в Охримовке Волчанского района Харьковской области.

