Диетолог развеяла популярный миф о текиле

13:37, 29 мая 2026

Диетолог Клэнси-Строун: Коктейли с текилой не более полезны, чем с водкой
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pawel Michalowski / Shutterstock / Fotodom

Текилу часто хвалят за низкое содержание сахара и называют более полезной по сравнению с водкой. Диетолог Джессика Клэнси-Строун развеяла этот миф в беседе с изданием Delish.

По словам Клэнси-Строун, агава, из которой делают текилу, действительно содержит фруктаны — богатые пребиотиками соединения, связанные со здоровьем кишечника и регулированием уровня липидов и глюкозы в крови. Кроме того, продолжила она, фруктаны способствуют высвобождению гормонов, отвечающих за чувство сытости, уменьшают чувство голода и обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Однако, подчеркнула диетолог, как и любой алкоголь, и текила, и водка имеют один и тот же недостаток: они по-прежнему являются спиртными напитками, оказывающими длительное воздействие на организм. По словам, Клэнси-Строун, идея о полезности текилы на самом деле не имеет научного подтверждения.

«Научные данные, лежащие в основе употребления алкоголя, показывают, что все виды алкоголя действуют как депрессанты, замедляя работу центральной нервной системы», — говорит она. Выбирая наименее вредный для организма вариант алкогольного коктейля, она призвала опираться не на то, содержится ли в нем текила или водка, а на то, попадают ли в бокал другие ингредиенты, например, сладкие ликеры.

Ранее психиатр-нарколог Юлия Перминова рассказала, безопасно ли употреблять спиртное раз в неделю, и раскрыла признак алкогольной зависимости. Перминова напомнила, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не существует ни безопасного количества алкоголя, ни безопасной частоты его употребления.

