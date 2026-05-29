Добыча нефти на крупнейшем месторождении Казахстана пережила резкое падение

Reuters: Добыча нефти на месторождении Тенгиз в Казахстане упала из-за аварии

Добыча нефти на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, принадлежащем американской компании Chevron, пережила на этой неделе резкое падение из-за аварии. Об этом сообщает агентство Reuters, по данным источников которого добыча снизилась 26 мая до 5-10 тысяч тонн с обычных 100-125 тысяч в день и затем начала восстанавливаться, достигнув на следующий 82 тысячи тонн.

Собеседники журналистов не озвучили никаких подробностей инцидента и не назвали его причин, заявив, что ожидают постепенного восстановления добычи примерно в течение недели.

В то же время в пресс-службе оператора месторождения — компании «Тенгизшевройл» — заявили «Интерфаксу», что 28 мая на одном из ее объектов «произошел незначительный операционный сбой» и добыча сейчас «находится в стадии восстановления».

В середине января на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов, после чего «Тенгизшевройл» временно приостановил добычу нефти на месторождениях «Тенгиз» и «Королевское» из-за проблем с системами распределения электроэнергии. Добыча была возобновлена в том же месяце, но о полном ее восстановлении министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил только 11 марта.