Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 29 мая 2026Экономика

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Казахстана пережила резкое падение

Reuters: Добыча нефти на месторождении Тенгиз в Казахстане упала из-за аварии
Дмитрий Воронин

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Добыча нефти на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, принадлежащем американской компании Chevron, пережила на этой неделе резкое падение из-за аварии. Об этом сообщает агентство Reuters, по данным источников которого добыча снизилась 26 мая до 5-10 тысяч тонн с обычных 100-125 тысяч в день и затем начала восстанавливаться, достигнув на следующий 82 тысячи тонн.

Собеседники журналистов не озвучили никаких подробностей инцидента и не назвали его причин, заявив, что ожидают постепенного восстановления добычи примерно в течение недели.

В то же время в пресс-службе оператора месторождения — компании «Тенгизшевройл» — заявили «Интерфаксу», что 28 мая на одном из ее объектов «произошел незначительный операционный сбой» и добыча сейчас «находится в стадии восстановления».

В середине января на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов, после чего «Тенгизшевройл» временно приостановил добычу нефти на месторождениях «Тенгиз» и «Королевское» из-за проблем с системами распределения электроэнергии. Добыча была возобновлена в том же месяце, но о полном ее восстановлении министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил только 11 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Аэропорты десяти городов России временно прекратили работу

    Политолог объяснил тактику Ирана по ядерной программе

    Девушка показала цены на одежду российского бренда и вызвала споры в сети

    Россиянам объяснили правила найма рабочих на даче

    Залужный назвал один из главных рисков для Украины после завершения конфликта

    Киев начал применять копию российского «Изделия 53»

    Таисию Повалий приговорили к тюремному сроку на Украине

    Прогноз мировых цен на нефть повысили в третий раз с начала войны в Иране

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Казахстана пережила резкое падение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok