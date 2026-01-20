Реклама

Экономика
18:52, 20 января 2026Экономика

Одна страна вынужденно приостановила добычу нефти на крупных месторождениях

Reuters: Добыча нефти на месторождении «Тенгиз» в Казахстане приостановлена
Вячеслав Агапов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане вынужденно приостановили добычу нефти на крупных месторождениях «Тенгиз» и «Королевское» из-за проблем с электроснабжением. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters

По данным казахстанской государственной национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», 18 января на двух трансформаторах турбин электростанции ГТЭС-4 на месторождении «Тенгиз» произошел пожар. Работу пришлось приостановить, и на восстановление процессов уйдет от семи до десяти дней.

«Производство TCO снизится до конца недели, но это может продлиться до февраля», — сообщил один из источников издания.

Инцидент привел к сокращению экспорта сырой нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Из-за пожара уже отменили пять экспортных поставок смеси CPC Blend общим объемом около 600–700 тысяч тонн.

Крупнейший акционер «Тенгизшевройл» (ТШО), компания Chevron, подтвердила, что «в качестве меры предосторожности» добыча на месторождениях временно приостановлена. Падение добычи нефти на Тенгизском месторождении пока не повлияло на общий объем добычи в стране, поскольку другие производители увеличили объемы добычи. При этом известно, что добыча сырья за первые 12 дней января сократилась на 35 процентов в сравнении с декабрем.

Казахстан экспортирует большую часть своей нефти через КТК, но из-за повреждения инфраструктуры на морском терминале в Южной Озерке Вооруженными силами Украины (ВСУ) часть нефти перенаправляется в трубопровод БакуТбилиси — Джейхан (БТД) и в Германию по трубопроводу «Дружба». Известно, что нефтедобыча Казахстана из-за атак ВСУ потеряла 480 тысяч тонн сырья, но отказываться от КТК в республике не намерены, так как равноценной альтернативы этому маршруту не существует.

