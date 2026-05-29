ФБР провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США

Американские власти изъяли 127 тысяч биткоинов у камбоджийской компании

Федеральное бюро расследований США в рамках одной операции изъяло криптовалюты на сумму восемь миллиардов долларов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, американские правоохранители при аресте гендиректора камбоджийской компании Prince Holding Group задержали около 300 человек и конфисковали более 127 тысяч биткоинов. Американские чиновники назвали это рекордной конфискацией в истории правительства США.

В ходе расследования спутниковая сеть Starlink компании SpaceX заблокировала 7000 своих терминалов в Мьянме. Как установило ФБР, эти устройства использовались подозреваемыми для совершения преступлений.

Ранее власти Соединенных Штатов начали расследовать 56 случаев мошенничества и коррупции американской финансовой помощи, которая была направлена Киеву. Данный отчет передали на рассмотрение в Конгресс. По состоянию на 31 марта, инспекторы отчитались о 56 открытых и 13 завершенных расследованиях. При этом четыре дела передали на рассмотрение в Минюст США (аналог Генпрокуратуры).

Как уточняется, власти Америки провели совместную работу вместе с главным антикоррупционным органом — Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Детективы ведомства в сотрудничестве с американскими властями задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.