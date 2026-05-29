15:42, 29 мая 2026

Физик раскрыла подробности о шаровой молнии в Подмосковье

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: yaalan / Shutterstock / Fotodom

Шаровая молния, снятая на видео жителями Подмосковья накануне, действительно могла возникнуть в условиях сильной грозы, заявила доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы имени Обухова РАН Ирина Репина. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что это редкое, но вполне объяснимое для региона явление.

«Почему бы и нет? Конечно, могло. Это достаточно редкое явление, обычно встречается при очень сильных грозах или когда сильно наэлектризована атмосфера. Если вчера условия были — ну вполне. И в Подмосковье они тоже встречаются», — пояснила физик.

Специалист отметила, что точная природа шаровой молнии до сих пор не установлена. Скорее всего, речь идет об электрическом явлении — своего рода плазменном всплеске. Наиболее убедительными считаются плазменные и электромагнитные модели, объяснила Репина. По ее словам, чаще шаровую молнию фиксируют в горных районах, однако Подмосковье в этом смысле ничем не отличается от других территорий.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах заметили шаровую молнию. Редкое явление сняли на видео. Молнию увидели в ночь на пятницу, 29 мая. Кадры сняты из окна одного из многоэтажных домов. Местные жители заметили, как во время грозы в их сторону медленно двигался светящийся шар, менявший цвет. Очевидцы отметили, что объект не похож на самолет.

