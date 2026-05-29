Гинеколог высказался об опасности орального секса и стрингов для женщин

Гинеколог Дмитрий Лубнин назвал мифами утверждения о том, что слюна партнера во время орального секса или ношение стрингов могут вызвать у женщин бактериальный вагиноз. О реальных опасностях для женского здоровья он высказался в своем канале в «Дзене».

По словам гинеколога, нарушение микрофлоры связано не со слюной партнера, а с ослаблением естественной защиты влагалища. Врач объяснил, что в норме лактобактерии и кислая среда препятствуют размножению условно-патогенных микроорганизмов. Лубнин отметил, что научных исследований, подтверждающих связь между оральным сексом и бактериальным вагинозом, на данный момент нет.

Гинеколог подчеркнул, что на состояние флоры сильнее влияют спринцевания, курение и эмоциональный стресс. «Вот и получается, что если кунилингус в радость — бактериального вагиноза не будет», — пояснил врач.

Еще одним мифом он назвал мнение, что ношение стрингов может вызывать бактериальный вагиноз. По его словам, кишечная палочка независимо от фасона белья посещает влагалище и само по себе это не представляет опасности.

Ранее Лубнин рассказал, что кофе, несмотря на плохую репутацию, не вредит женскому здоровью. Также, по его словам, молочные продукты и сладости не повышают риск кандидоза.