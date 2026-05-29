Глава Рособрнадзора раскрыл изменения в проведении ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Мзаев: В 2026 году были сдвинуты сроки проведения ЕГЭ

В 2026 году были сдвинуты сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Изменения раскрыл глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Самое, так скажем, основное изменение — это то, что мы сдвинули немного сроки проведения экзамена, это было поручение президента», — обозначил он.

Музаев уточнил, что основной период ЕГЭ стартует 1 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) — 2 июня. Также чиновник пояснил, что в последующие годы основной период сдачи экзаменов будет стартовать не ранее 1 июня.

При этом Музаев подчеркнул, что значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ нет.

Ранее Рособрнадзор назвал разрешенные предметы на ЕГЭ. В их числе оказались вода, лекарства и перекус. Кроме того, на некоторых экзаменах участникам разрешено иметь при себе другие предметы.