Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 29 мая 2026Россия

Глава Рособрнадзора раскрыл изменения в проведении ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Мзаев: В 2026 году были сдвинуты сроки проведения ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2026 году были сдвинуты сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Изменения раскрыл глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Самое, так скажем, основное изменение — это то, что мы сдвинули немного сроки проведения экзамена, это было поручение президента», — обозначил он.

Музаев уточнил, что основной период ЕГЭ стартует 1 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) — 2 июня. Также чиновник пояснил, что в последующие годы основной период сдачи экзаменов будет стартовать не ранее 1 июня.

При этом Музаев подчеркнул, что значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ нет.

Ранее Рособрнадзор назвал разрешенные предметы на ЕГЭ. В их числе оказались вода, лекарства и перекус. Кроме того, на некоторых экзаменах участникам разрешено иметь при себе другие предметы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо обратился к Евросоюзу после инцидента с БПЛА в Румынии

    Выдававший себя за чиновника россиянин провернул аферу на десятки миллионов

    В Госдуме прокомментировали инцидент с падением БПЛА на дом в Румынии

    Командир рассказал о влиянии российской «Елки» на дроны ВСУ

    Медведчук оценил попытки Зеленского получить ракеты от США

    Последствия отказа Мадьяра поставлять оружие на Украину оценили

    На Украине похвалили российскую разведку

    На Украине раскрыли подробности ситуации на границе с Белоруссией

    Раскрыт срок возвращения летней погоды в Москву

    В России раскрыли требования к переговорщикам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok