Губернатор раскрыл деталь содержания политзаключенных на Украине

Сальдо: Киев держит политзаключенных в тюрьмах Одесской и Николаевской областей

Украинские власти держат политзаключенных, в том числе обвиняемых в поддержке России, в тюрьмах Одесской и Николаевской областей на юге республики. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Есть сведения, что заключенных, обвиняемых неонацистским режимом в политических преступлениях и поддержке России, содержат преимущественно в тюрьмах Одесской и Николаевской областей», — сказал он.

До этого чиновник заявлял, что обстановка в подконтрольном Киеву Херсоне остается тяжелой. Он отмечал, что люди с правобережья Днепра через закрытые каналы сообщают о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости.

Ранее в Херсоне установили российские флаги. Операторы беспилотных летательных аппаратов разместили их в городе при помощи дронов.