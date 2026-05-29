09:00, 29 мая 2026Наука и техника

Перечислены скрытые способы ускорения интернета

Для ускорения домашнего интернета посоветовали проверить настройки Windows
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания How-To Geek назвали скрытые причины, из-за которых беспроводной интернет дома может замедлиться. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы портала посоветовали не ругать интернет-провайдера за плохое соединение, а сперва проверить несколько неочевидных способов его ускорения. В первую очередь журналисты отметили, что скорость интернета может быть низкой из-за того, что определенные приложения постоянно расходуют трафик. Они рекомендовали на компьютерах с Windows открыть «Центра обновления Windows», зайти в раздел «Дополнительные параметры» и раскрыть список таких приложений в подразделе «Оптимизация доставки».

В той же Windows можно попробовать также открыть раздел «Сеть и интернет» и включить функцию «Лимитированное соединение». При ее активации операционная система будет ограничивать фоновый трафик. В числе прочих скрытых способов перечислили совет по отключения облачных сервисов — они могут делиться данными с серверами и влиять на интернет-соединение.

Также журналисты How-To Geek посоветовали обновить сетевые драйверы и программное обеспечение (ПО) роутера, очистить DNS-кэш и настроить подключение Wi-Fi по альтернативной частоте 5 гигагерц, если это возможно.

В конце мая авторы издания BGR назвали перегрев главной причиной выхода роутеров из строя. Они посоветовал ставить устройства вдали от прямых солнечных лучей и обеспечивать их вентиляцию.

