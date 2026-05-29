Иран назвал свои три принципа ведения переговоров

Спикер парламента Галибаф: Иран добивается уступок не путем диалога, а с помощью ракет

Иран добивается уступок не путем диалога, а с помощью ракет. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.

В публикации он перечислил три иранских принципа переговоров по урегулированию конфликта. «Мы добиваемся уступок не путем диалога, а с помощью ракет; на переговорах мы лишь их объясняем», — написал политик.

Кроме того, Галибаф подчеркнул, что Тегеран не верит в гарантии и слова, а главным критерием считает только поведение. Третьим пунктом он обозначил, что победителем в любом соглашении становится тот, кто лучше «подготовлен к войне на следующий день».

Ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней. По данным Axios, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа. Однако иранское агентство Tasnim опровергло эту информацию, отметив, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.