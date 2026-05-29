Из-за атаки украинских БПЛА перекрыли выезд из российского города

Евраев: Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ярославскую область. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале, для безопасности граждан пришлось перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Движение закрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Ограничения действуют с 03:59 29 мая.

Евраев попросил всех жителей и гостей города воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, или же выбирать другие маршруты.

В регионе продолжают работать подразделения Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками детский сад в Энергодаре, а также автомобиль ремонтной бригады ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Углегорске, там погибли трое сотрудников организации.