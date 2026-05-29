Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

В Луганске правоохранители задержали женщину за систематическое избиение сына

В Луганске правоохранители задержали местную жительницу, которая регулярно избивала своего двухлетнего сына за малейшие проступки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит подозреваемой по статье 117 УК РФ. Ее намерены арестовать.

По версии следствия, женщина систематически избивала ребенка руками и подручными предметами. Поводами служили любые, даже самые незначительные, проступки ребенка. При медицинском освидетельствовании у мальчика выявлены гематомы, кровоподтеки и множественные ссадины.

