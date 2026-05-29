Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:54, 29 мая 2026Бывший СССР

Марочко заявил о проседании фронта ВСУ

Марочко: Линия фронта проседает у ВСУ вблизи Нововасилевки Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Линия фронта проседает у украинской армии у Нововасилевки Харьковской области. В свою очередь, ВС России наращивает наступление и расширяет буферную зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

До этого эксперт сообщал, что российские военнослужащие, взяв под контроль Нововасилевку Харьковской области, продолжают наступать на запад от села и расширять буферную зону. ВС РФ перерезают логистику противника на этом направлении.

«Участок севернее населенного пункта Двуречная — это как раз Митрофановка, Колодезное — это те населенные пункты, которые украинские бойцы еще пытаются удерживать», — отметил Марочко.

Ранее сообщалось, что украинское руководство пытается стабилизировать фронт у Запселья и Рясного в Сумской области. Киев направляет туда «элитные» националистические подразделения, но терпит провал, заявил Андрей Марочко. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно обороняться на этом участке.

До этого сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область полк охраны особо важных объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Чудом выжившая после землетрясения в Нефтегорске рассказала о спасении из-под завалов

    Дачников предупредили о приводящей к выгоранию привычке

    Учительница показала ученику порно и изнасиловала

    ВМС США поменяют F-5 на F/A-18

    Девственник отказался заниматься сексом со своей девушкой по неожиданной причине

    Раскрыты сроки премьеры новых седана и лимузина Aurus

    Нарколог развеяла мифы о выведении алкоголя из организма

    Россиянка побывала в вагоне первого класса в Европе и разочаровалась

    Марочко заявил о проседании фронта ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok