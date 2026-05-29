Марочко: Линия фронта проседает у ВСУ вблизи Нововасилевки Харьковской области

Линия фронта проседает у украинской армии у Нововасилевки Харьковской области. В свою очередь, ВС России наращивает наступление и расширяет буферную зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

До этого эксперт сообщал, что российские военнослужащие, взяв под контроль Нововасилевку Харьковской области, продолжают наступать на запад от села и расширять буферную зону. ВС РФ перерезают логистику противника на этом направлении.

«Участок севернее населенного пункта Двуречная — это как раз Митрофановка, Колодезное — это те населенные пункты, которые украинские бойцы еще пытаются удерживать», — отметил Марочко.

Ранее сообщалось, что украинское руководство пытается стабилизировать фронт у Запселья и Рясного в Сумской области. Киев направляет туда «элитные» националистические подразделения, но терпит провал, заявил Андрей Марочко. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно обороняться на этом участке.

До этого сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область полк охраны особо важных объектов.