12:46, 29 мая 2026

На Урале нашлась спасительница российского шоу-бизнеса

Анастасия Алимпиева
Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom

Екатеринбургский фониатр Мирослава Осипова, практикующая уже полвека, стала настоящей спасительницей представителей отечественной эстрады. В уральской столице, где она заведует одним из трех фониатрических центров страны, к ней выстраивается очередь из местных жителей и российских звезд. Историей женщины делится «КП-Екатеринбург».

В материале отмечается, что известные артисты вызывают врача прямо в гримерку для экстренной «голосовой помощи» перед выходом на сцену. В послужном списке Осиповой — спасение карьеры Валерия Леонтьева, у которого перед концертом случилась аллергическая реакция и отек, а также постоянная поддержка Филиппа Киркорова и Сергея Шнурова.

«Как-то за полтора часа до концерта Валерий Леонтьев потерял голос... Я приехала, быстро сняла отек», — вспоминает врач.

Среди ее пациентов в том числе были Анита Цой, Дима Билан, Елка, Пелагея, Гуф, Эдита Пьеха и даже французская дива Патрисия Каас. За свои труды Осипова получает от артистов не только гонорары, но и публичную благодарность: цветы от Сергея Безрукова и приглашения на отдых в Куршевель от Григория Лепса. Врач подчеркивает, что универсальных рецептов лечения не существует, а свои методы она держит в секрете даже от самих звезд. «Сначала я узнаю причину, по которой актер или певец потерял голос... Затем делаю все необходимое», — говорит Осипова.

Она также развенчивает популярные мифы: керосин вызывает ожог слизистой, а сырые яйца опасны из-за риска сальмонеллеза. Главный совет специалиста — не кричать, разогревать связки перед выступлением и при проблемах с голосом не переходить на шепот.

Ранее сообщалось, что певец Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, отказался от выступлений на частных мероприятиях. У 30-летнего артиста во время концерта в Минске обострилось воспаление связок.

