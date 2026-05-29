Politico: НАТО решили превратить остров Готланд в военную базу на границе с Россией

Страны НАТО решили превратить шведскую крепость в военную базу на границе с Россией, чтобы противостоять ей. Такие данные приводит издание Politico.

В материале упоминается остров Готланд, который находится в Балтийском море на расстоянии 300 километров от Калининграда. НАТО задумали превратить его в военный плацдарм на фоне якобы обострившейся российской угрозы. Перед этим на острове провели совместные с альянсом учения ВС Швеции, в которых задействовали около 18 тысяч военнослужащих из 13 стран.

Страны Североатлантического альянса полагают, что, сделав военную базу на Готланде, они смогут контролировать значительную часть Балтийского моря. Таким образом, они хотят вытеснить РФ из акватории.

Ранее Минобороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области: утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.